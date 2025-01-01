Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 203: Der Feind in der Familie
22 Min.Ab 12
Verstört und blutverschmiert wird der achtjährige Nils Nogge morgens in der Nähe seines Elternhauses gefunden. Im Haus der Nogges machen die Ermittler eine grausige Entdeckung. Welches Drama hat sich in der Nacht zuvor hier abgespielt?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
