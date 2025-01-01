Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Da ist doch was faul ...

SAT.1Staffel 4Folge 34
Da ist doch was faul ...

Folge 34: Da ist doch was faul ...

Folge 34: Da ist doch was faul ...

22 Min.Ab 12

Models, Mord und Mädchenträume - Fotograf Charlie Brogner findet die zwei Wochen alte Leiche eines 17-jährigen Mädchens in seinem Auto. Wer ist die Tote, und warum musste sie sterben? Die Kommissare Niedrig und Kuhnt stehen vor einem scheinbar unlösbaren Rätsel ...

SAT.1
