Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 55: Waldsterben
22 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Wald ohne Wiederkehr: Der 18-jährige Timo Färber wird blutüberströmt und mit eingeschlagenem Schädel gefunden. Von seiner Freundin Maria, die am Tatort mit ihm zusammen gesehen wurde, fehlt jede Spur. Was ist der Schülerin zugestoßen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1