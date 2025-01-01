Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mücke auf großem Fuß

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 63
Mücke auf großem Fuß

Mücke auf großem FußJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 63: Mücke auf großem Fuß

21 Min.Ab 12

Einbetoniert in einem Fass wird die Leiche eines Mannes am Rheinufer gefunden. Für die Kommissare ein alter Bekannter - der Zuhälter Matthias Wachowski, genannt "Mücke". In der Welt der käuflichen Liebe stoßen die Kommissare auf eine tödliche Mischung aus Rache und unbeglichenen Rechnungen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1 GOLD
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen