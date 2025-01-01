Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 82: Ich wollt' doch nur...
22 Min.Ab 12
Schön, reich und tot: Erstochen liegt die 40-jährige Angie Kastenrauch in ihrem Bett. Nichts deutet auf einen Einbruch oder einen Raubmord hin. Doch wer hatte es auf die allseits beliebte Frau abgesehen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1