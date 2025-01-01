Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 97: Die Arschgeige
22 Min.Ab 12
Mit den Saiten einer Geige wurde die 38-jährige Gudrun Deubel erdrosselt. Symbolischer Mord oder Tat im Affekt? Die Kommissare nehmen die Spur des Täters auf und stoßen auf eine Komposition aus krankhaftem Ehrgeiz und purer Verzweiflung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1