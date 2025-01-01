Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Arschgeige

SAT.1Staffel 4Folge 97
Die Arschgeige

Die ArschgeigeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 97: Die Arschgeige

22 Min.Ab 12

Mit den Saiten einer Geige wurde die 38-jährige Gudrun Deubel erdrosselt. Symbolischer Mord oder Tat im Affekt? Die Kommissare nehmen die Spur des Täters auf und stoßen auf eine Komposition aus krankhaftem Ehrgeiz und purer Verzweiflung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen