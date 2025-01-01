Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 105: Von Elfen und Orks
21 Min.Ab 12
Auf dem Fantreffen eines Computerspiels wird die Leiche der 21-jährigen Eva Krieger aufgefunden. Tragischer Unfall oder brutaler Mord? Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf dunkle Geheimnisse aus einer anderen Welt ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
