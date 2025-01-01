Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 110: Jeder gegen jeden
22 Min.Ab 12
Die attraktive 23-jährige Kara Reichert wird tot unter einer Brücke gefunden. Schnell wird klar, die junge Frau ist nicht freiwillig gesprungen. In einem Sumpf aus Sex, Lügen und Erpressungen fahnden die Kommissare nach Karas Mörder.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1