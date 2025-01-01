Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 112: Untergetaucht
22 Min.Ab 12
Die 23-jährige Joelle Berger verschwindet spurlos nach einem nächtlichen Bad im See. Nur ein tragischer Unfall? Als Polizeitaucher eine Leiche bergen, scheint die Verwirrung perfekt, denn das Opfer ist männlich ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1