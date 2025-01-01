Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 115: Recht auf Leben
21 Min.Ab 12
Aufgespießt an einem Eisenstück finden die Ermittler die Leiche von Sarah Junkertz auf einem abgelegenen Industriegelände. Vom Täter fehlt jede Spur. Die Kommissare ermitteln und stoßen dabei auf ein dunkles Geheimnis ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1