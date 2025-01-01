Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 123: Der goldene Schuss
22 Min.Ab 12
Auf einer Mülldeponie wird eine stark verweste Leiche gefunden. Erste Spuren identifizieren das Opfer als Kassandra Bolze. Doch dann taucht eine Frau auf, die behauptet, sie sei Kassandra! Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und stoßen dabei auf ein perverses Spiel mit tödlichem Ausgang.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
