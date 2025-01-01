Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 126: Des Rätsels Lösung
22 Min.Ab 12
Ein Schuldirektor wird zusammen mit einem Sprengstoffsatz in einen Tresor gesperrt. Den Kommissaren bleiben nur wenige Stunden, um ihn zu befreien. Werden sie den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen und die Detonation der Bombe verhindern können?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1