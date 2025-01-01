Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 5Folge 128
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

22 Min.Ab 12

Ein klappriges Partyboot, eine junge Männerleiche und viele offene Fragen. Wer ist der tote Mann, der neben dem Hausboot im Rhein treibt? War es ein Unfall oder kaltblütiger Mord? Zwischen coolen Partys und berauschenden Drogen ermitteln die Kommissare, dass auf dem Boot alles andere als Love and Peace herrscht.

