Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 130: Brennende Kehle
22 Min.Ab 12
Wodka, Schweiß und nackte Haut: Während ihres Auftritts in einer Event-Bar bricht die Barfrau Anett plötzlich auf der Theke zusammen. Jemand hat Batteriesäure in die Wodkaflasche gemischt. Wird die schöne Tänzerin diese feige Attacke überleben, und schaffen es die Kommissare, den Täter zu stellen?
