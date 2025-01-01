Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 131: Aufgehängt
22 Min.Ab 12
Die Leiche des 18-jährigen Schülers Fabian Lerch hängt im Morgengrauen von einer Brücke. Mord oder Selbstmord? Bei ihren Ermittlungen geraten die Kommissare in das Netz einer völlig neuartigen Gewaltszene ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1