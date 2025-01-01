Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 5Folge 133
22 Min.Ab 12

Wie ein Engel hergerichtet wird der leblose Körper der Patientin Janina Zimmer gefunden. Ihre Freundin und Mitpatientin Miriam Betcke berichtet den Kommissaren von unglaublichen Geschichten, die sich in der Anstalt abspielen sollen. Wusste Janina zu viel und musste deshalb sterben?

