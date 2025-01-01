Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 133: Das Kind in ihr
22 Min.Ab 12
Wie ein Engel hergerichtet wird der leblose Körper der Patientin Janina Zimmer gefunden. Ihre Freundin und Mitpatientin Miriam Betcke berichtet den Kommissaren von unglaublichen Geschichten, die sich in der Anstalt abspielen sollen. Wusste Janina zu viel und musste deshalb sterben?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1