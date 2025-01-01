Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 135: Drei Pärchen und ein Toter
22 Min.Ab 12
Mord unter Freunden: Tom Heller wird morgens brutal erschlagen im Garten eines Ferienhauses aufgefunden. Warum endete der Wochenendausflug in einer blutigen Katastrophe? Sind aus sechs Freunden plötzlich sechs Feinde geworden?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1