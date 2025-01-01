Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 143: Das Spiel der Spiele
21 Min.Ab 12
Köln gegen Duisburg - das Fußballspiel, auf das sich Bernie Kuhnt schon so lange gefreut hatte. Als er es sich gerade auf seinen heißersehnten Platz im Stadion des 1. FC Kölns bequem machen will, bekommt er einen dringlichen Anruf von Conny, dass sie seine Hilfe benötigt. Schneller als Kuhnt es lieb ist, befindet er sich gemeinsam mit Conny mitten in einem neuen Fall, statt mitten im Spiel der Spiele ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1