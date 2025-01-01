Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 154: Wer lügt, der fliegt
22 Min.Ab 12
Tödlicher Leichtsinn oder brutaler Mord? Auf dem Vordach einer Realschule wird die Leiche des 17-jährigen Schülers Nils Haverland gefunden - der Rabauke ist offenbar vom Dach gestürzt ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1