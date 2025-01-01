Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geheimnisse

SAT.1Staffel 5Folge 156
Folge 156: Geheimnisse

22 Min.Ab 12

Die Strandbadbesitzerin Alexandra Lecher ist geschockt: Sie glaubt, dass ihr Freund Manfred Kohl im See ertrunken ist. Bei der Suche stoßen die Ermittler auf ein verstörtes Mädchen. Was geschah in der Nacht am Toeppersee und welches Geheimnis verbirgt sich hinter Manfreds Verschwinden?

SAT.1
