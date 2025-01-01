Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Pechvogel

SAT.1Staffel 5Folge 165
Folge 165: Der Pechvogel

22 Min.Ab 12

Der Autodieb Daniel Kluttke kommt mit einem gestohlenen Wagen in eine Verkehrskontrolle. Im Kofferraum des Autos finden die Polizisten die Leiche einer Frau. Eine Verkettung unglücklicher Zufälle oder ein gerissener Mordplan?

