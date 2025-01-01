Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mein Kind in dir

SAT.1Staffel 5Folge 169
Mein Kind in dir

Mein Kind in dirJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 169: Mein Kind in dir

22 Min.Ab 12

Eisiger Fund im Morgengrauen - die Krankenschwester Franziska Klein wird auf ihrem Heimweg niedergeschlagen und erwürgt. Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf Ärzte, die reichen Kindersegen versprechen und blanke Verzweiflung zurücklassen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen