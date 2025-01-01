Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 182: Qualvolle Jahre
22 Min.Ab 12
Mit Bademantel und Unterwäsche bekleidet wird Horst Schmidt erschlagen im Park aufgefunden. Der Rentner war offenbar kurz zuvor aus seiner Wohnung geflohen, in der er unter menschenunwürdigen Verhältnissen gefangen gehalten wurde. Welches Motiv steckt hinter dem geheimnisvollen Tod des hilflosen Mannes?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1