Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 185: Schlüsselkinder
22 Min.Ab 12
Einbruch ohne Diebstahl - das Haus der Ermittlerin Katrin Becker wurde von einem Einbrecher durchwühlt; gestohlen wurde allerdings nichts. Was hat der Täter gesucht und welche Rolle spielen die Kinder der Ermittlerin?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1