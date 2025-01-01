Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spitze, Champus, Stutenbeißen

SAT.1Staffel 5Folge 187
Folge 187: Spitze, Champus, Stutenbeißen

22 Min.Ab 12

Die Dessousberaterin Stefanie Schmittmann wird tot im Garten einer Kundin gefunden. Die Kommissare bekommen Einblick in einige Körbchen und lüften eines der letzten Frauengeheimnisse.

