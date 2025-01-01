Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 189: Schwarz auf weiß
22 Min.Ab 12
Sybille Kramer wird erschossen in einem Waldgebiet gefunden. Das Opfer arbeitete in einem nahe gelegenen Forschungsinstitut - lebensrettende Forschungsarbeit kann auch tödlich enden ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1