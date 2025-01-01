Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 26: Reich und tot
22 Min.Ab 12
Hubertus von Brockdorff wird auf einem verlassenen Parkplatz erdrosselt aufgefunden. Warum musste der elegante 61-jährige Vorstandsvorsitzende eines privaten Bankhauses so scheußlich sterben? Und wer steckt hinter der grausamen Tat?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
