Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 27: Ich weiß, was Du getan hast
22 Min.Ab 12
Auf offener Straße wird die 16-jährige Steffi Fischbach brutal entführt. Alles sieht nach einer räuberischen Erpressung ihrer vermögenden Eltern aus, doch als ein Entführungsvideo auftaucht, nehmen die Ermittlungen eine unfassbare Wendung ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
