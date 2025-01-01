Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 41: Spiel mit dem Leben
22 Min.Ab 12
Blutspuren ins Nichts: Schwer verletzt schleppt sich Isabelle Wegert an eine Tankstelle, doch als die Polizei eintrifft, ist die junge Frau verschwunden. Die Kommissare stoßen auf ein mysteriöses Rätsel im Internet, und ein makabres Spiel um das Leben der jungen Frau beginnt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1