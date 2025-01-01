Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 43: Bis aufs Blut
22 Min.Ab 12
Freefight, ein zweifelhafter Sport! Der 24-jährige Kevin Roth bezahlt ihn mit seinem Leben. Er ist regelrecht zu Tode geprügelt worden. Als Drahtzieher des illegalen Kampfes vermutet Kommissar Bernie Kuhnt den Boxstudioinhaber Johnny Decker. Dabei erhärtet sich sein Verdacht, als er bei seinen Ermittlungen das Studio genauer unter die Lupe nimmt. Dabei gerät er selbst in große Gefahr ...
