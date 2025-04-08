Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 45: Ein ehrenwertes Haus
22 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12
Blutverschmiert trottet Hund Bobby allein ins Präsidium und bellt um Aufmerksamkeit. Die Kommissare folgen ihm und finden sein Herrchen Uwe Maubusch tot in der Wohnung. Der Querulant hatte immer wieder Stress mit seinen Nachbarn. Wurde ihm sein Ordnungswahn zum Verhängnis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
