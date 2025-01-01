Grün, grün, grün sind alle seine KleiderJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 46: Grün, grün, grün sind alle seine Kleider
22 Min.Ab 12
Sturz vom Hochsitz: Der Förster Heribert Riesebeck wird tot im Wald aufgefunden. Schnell wird klar: Es war Mord. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf dunkle Geheimnisse und erpresserische Machenschaften..
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1