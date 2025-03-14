Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Junge, komm bald wieder

SAT.1Staffel 5Folge 54vom 14.03.2025
Folge 54: Junge, komm bald wieder

22 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12

Der Albtraum jeder Mutter: Der dreijährige Jannik wird am helllichten Tag entführt. Die verzweifelte Ines Leims kann sich nur noch an eine Gestalt mit einem langen schwarzen Mantel erinnern. Wer ist der Unbekannte? Und warum hat er gerade Jannik entführt? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

