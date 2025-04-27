Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Showgirls

SAT.1Staffel 5Folge 55vom 27.04.2025
Showgirls

ShowgirlsJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 55: Showgirls

22 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12

Endstation Rollstuhl? Auf tragische Art und Weise zerplatzt der größte Traum der 18-jährigen Maggie Tesch. Sie will Tänzerin werden, stürzt aber während einer Probe und verletzt sich so schwer an der Wirbelsäule, dass sie ihre Beine nicht mehr spürt. War es wirklich ein Unfall? Zwischen heißen Kurven und prallen Brüsten stoßen die Kommissare auf eiskalte Tatmotive ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen