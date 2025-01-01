Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 59: Von Teufeln und Engeln
22 Min.Ab 12
Während der Beerdigung der Kiezgröße Leonard Kräf wird der Zuhälter Theo Metzer kaltblütig erschossen. Wer steckt hinter dieser grausamen Tat? Zwischen Teufeln und Engeln nehmen die Kommissare die Spur des Täters auf ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1