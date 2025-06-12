Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 69: Der letzte Schuss
22 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12
Drei Drogentote in nur zwei Wochen geben den Kommissaren Rätsel auf. Sie vermuten, dass es jemand gezielt auf die Junkies abgesehen hat. Als die Kommissare einer heißen Spur nachgehen, werden sie ungewollt Protagonisten in einem mörderischen Spiel ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1