Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 70: Das zehnte Gebot
22 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12
Als die Leiche von Lee-Mai gefunden wird, beginnt für die Ermittler die Jagd nach einem Serienkiller. Die Indizien führen die Kommissare zu einer Partnervermittlung. Im Zuge der Ermittlungen schlüpft Kommissarin Nina Schmeuser in die Rolle der 25-jährigen Katharina aus Warschau, die auf der Suche nach einem Mann ist. Bei ihrem Undercover-Einsatz wird sie plötzlich selbst zum Opfer ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1