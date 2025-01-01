Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 74
Folge 74: Schicke Schnitten - scharfe Typen

21 Min.Ab 12

Nasse Shirts und heiße Kurven: Discoqueen Beverly Lützenkirchen wird bei einem Wet-T-Shirt-Contest Opfer eines Säureanschlags. Sie droht für immer zu erblinden. Zwischen Discomäuschen und Schmalspurrambos beginnt die Suche nach dem skrupellosen Täter.

