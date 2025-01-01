Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 76: Das Geheimnis einer Toten
22 Min.Ab 12
Verwirrt, verängstigt und verloren: Eine unbekannte Frau flüchtet blutüberströmt durch den Wald. Völlig verstört erzählt sie von einer toten Frau. Die Kommissare begeben sich auf Spurensuche und stoßen dabei auf ein unglaubliches Verbrechen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
