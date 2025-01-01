Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 81: Heiße Hexen
22 Min.Ab 12
Der Konkurrenzkampf zweier Damenkegelclubs endet für den Preisrichter Heinz Lang tödlich: Er wird auf einer Kegelbahn mit einem Siegerpokal erschlagen. Die Kommissare ermitteln zwischen alkoholseligen Frauenfreundschaften und gnadenlosem Zickenkrieg ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1