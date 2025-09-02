Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der grüne Daumen

SAT.1Staffel 5Folge 97vom 02.09.2025
Der grüne Daumen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 97: Der grüne Daumen

21 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 12

Dem Friseur Mathieu Ellermann wird mit einer Rosenschere der Daumen abgetrennt. Die blutige Tat eines Konkurrenten? Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und stoßen dabei auf so manche Überraschung.

