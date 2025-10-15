Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Fataler Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 98vom 15.10.2025
Folge 98: Fataler Einsatz

22 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Ein Notruf führt Einsatzkräfte der Polizei in das belebte Parkhaus eines Einkaufszentrums. Angeblich soll hier in wenigen Minuten eine Geldübergabe stattfinden. Doch als die Beamten am Tatort eintreffen, ist es bereits zu spät. Die Katastrophe ist nicht mehr aufzuhalten ...

SAT.1
