Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ums nackte Überleben

SAT.1Staffel 6Folge 110
Ums nackte Überleben

Ums nackte ÜberlebenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 110: Ums nackte Überleben

22 Min.Ab 12

Ein junger Thailänder wird tot in einem Waldstück gefunden - übersät mit Hämatomen und weggeworfen wie Müll. Erste Ermittlungen führen zu illegal ausgetragenen Boxkämpfen. Doch das scheint erst der Anfang zu in einem mysteriösen Mordfall zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen