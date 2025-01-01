Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 115: Das Vermächtnis
22 Min.Ab 12
Der erfolgreiche Anwalt Gerd von Melchler wird erschossen. Seine junge Frau wird vom Täter zwar schwer verletzt, überlebt aber den Anschlag. Sie kann sich angeblich an nichts erinnern.
