Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 122: Gespaltene Zunge
22 Min.Ab 12
Ein kurzer Schrei, danach ist Radiomoderatorin Carolin Berger tot - erdrosselt. Zusätzlich spaltet der Täter seinem Opfer noch die Zunge. Eine geheime Botschaft? Die Kommissare ermitteln in Carolines Vergangenheit und stoßen auf enttäuschte Zuhörer, missgünstige Kollegen und unberechenbare Verehrer.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
