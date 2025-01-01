Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Conny auf Abwegen

SAT.1Staffel 6Folge 124
Conny auf Abwegen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 124: Conny auf Abwegen

22 Min.Ab 12

Die Kommissarin Conny Niedrig ist tot - zumindest sieht es für ihre Kollegen Nina Schmeuser und Thomas Bossmann so aus. Die Frauenleiche im Park sieht ihr extrem ähnlich. Und Conny ist wie vom Erdboden verschluckt und nicht erreichbar. Ob aus der schrecklichen Vermutung grausame Gewissheit wird?

