Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 124: Conny auf Abwegen
22 Min.Ab 12
Die Kommissarin Conny Niedrig ist tot - zumindest sieht es für ihre Kollegen Nina Schmeuser und Thomas Bossmann so aus. Die Frauenleiche im Park sieht ihr extrem ähnlich. Und Conny ist wie vom Erdboden verschluckt und nicht erreichbar. Ob aus der schrecklichen Vermutung grausame Gewissheit wird?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1