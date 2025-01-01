Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 125: Das passiert mir nie wieder
22 Min.Ab 12
In einem Waldstück werden menschliche Knochen gefunden. Es stellt sich heraus, dass dort drei Männer begraben wurden. Zufall oder doch ein Massengrab? Wer sind die Männer und gibt es zwischen ihnen einen Zusammenhang? Die Kommissare ermitteln in einer Welt, in der Gewalt und Brutalität über das Schicksal hilfloser Frauen entscheiden ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
