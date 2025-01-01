Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Zerrissen

SAT.1Staffel 6Folge 139
Zerrissen

ZerrissenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 139: Zerrissen

22 Min.Ab 12

Der Familienvater Oskar May ist verschwunden. Alles, was von ihm bleibt, sind Blutspuren im verwüsteten Wohnzimmer. Während Oskars Patchwork-Familie auseinander zu brechen droht, stoßen die Kommissare auf eine Leiche und ein mysteriöses Symbol.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen