Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Flirt mit dem Tod

SAT.1Staffel 6Folge 140
Folge 140: Flirt mit dem Tod

22 Min.Ab 12

Bäumchen wechsle dich: Hilflos ans Bett gefesselt wird Nora Lemke mit einem Kissen erstickt. Handelt es sich um ein missglücktes Sexabenteuer? Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf coole Machos, sensible Muttersöhnchen und heiße Dates im Minutentakt.

