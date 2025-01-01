Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 148: Verschenktes Leben
22 Min.Ab 12
Die vierjährige Sonja Reichmann spielt ausgelassen mit ihrer Freundin auf einem Spielplatz. Aber plötzlich ist das Mädchen wie vom Erdboden verschluckt. Eine fieberhafte Suche beginnt, doch mit jeder weiteren Sekunde die verstreicht, schwindet die Hoffnung der Kommissare, die kleine Sonja lebend zu finden ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1